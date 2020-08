Stand: 25.08.2020 18:36 Uhr

Seepferdchen-Abzeichen mit 55 Jahren geschafft

Seit Jahren hat Hauke Göttsch als schleswig-holsteinischer CDU-Abgeordneter im Landtag in Kiel an Debatten zum Schwimmunterricht für Kinder teilgenommen, fast niemand im Plenum kannte sein gut gehütetes Geheimnis. Der 55-Jährige konnte selbst nicht Schwimmen. Anfang des Sommers outete sich Göttsch als Nicht-Schwimmer. "Ich hatte in der Schule zwei Jahre lang Schwimmunterricht. Aber da hat es überhaupt nicht geklappt. Alle fünf Nicht-Schwimmer der Klasse waren auch nach den zwei Jahren noch Nicht-Schwimmer", erinnerte sich der Bürgermeister der Gemeinde Ehndorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Danach machte er erst einmal keinen weiteren Kurs. Göttsch vermutet, dass er durch einen Badeunfall im Alter von fünf Jahren eine kleine mentale Blockade erlitten hat. Seine Schwester musste ihn vor 50 Jahren aus einer Wehrau retten. 2014 scheiterte im Urlaub ein weiterer Versuch, Schwimmen zu lernen.

Seepferdchen-Abzeichen als Ziel NDR 1 Welle Nord - Der Nachmittag - 25.08.2020 15:00 Uhr Hauke Göttsch hat sich mit 55 Jahren ins Becken gewagt und will Schwimmen lernen. Nach wochenlangem Training steht die Prüfung für das Seepferdchen an.







1 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Rund 20 Stunden Vorbereitung

Diesen Sommer handelte Göttsch dann mit den Freibadbetreibern in Aukrug einen Deal aus. Er setzte sich dafür ein, dass das Bad mit seinem Hygienkonzept öffnen durfte und bekam dafür Schwimmstunden. Wochenlang trainierte er im Wasser. "Ich habe es mir ein bisschen einfacher vorgestellt und dass es schneller geht. Aber es dauert", gab der Landtagsabgeordnete zu. Rund 20 Stunden benötigte er für die Prüfungsvorbereitung, Kinder brauchen ungefähr die Hälfte. Für Schwimmlehrerin Yvonne Götze nicht verwunderlich. "Erwachsene gehen mehr mit dem Kopf daran, die wissen, was im Wasser passieren kann. Kinder sind da freier", sagte Götze.

Aufnäher wird an die Badehose genäht

Heute war dann der große Tag. Seepferdchen-Abnahme für Göttsch. Er war sichtlich aufgeregt. Der 55-Jährige meisterte jedoch alle drei Teilaufgaben im Aukruger Freibad: Kenntnisse der Baderegeln, Sprung vom Beckenrand mit anschließendem Schwimmen über 25 Meter und Herausholen eines Gegenstandes mit den Händen aus 1,20 Metern Tiefe. "Da bin ich auch ein wenig stolz drauf. Jetzt weiß ich, wie die kleinen Kinder sich darüber freuen", wirkte Göttsch erleichtert. Den orangenfarbenen Seepferdchen-Aufnäher will sein Patenkind an seine Badehose nähen.

Göttsch will sich für mehr Schwimmunterricht einsetzen

Eine Botschaft hatte er aber noch für alle nicht-schwimmenden Erwachsenen: "Traut euch, einen Schwimmkurs zu machen, es gibt bestimmt Erwachsenen-Kurse. Besonders liegt mir aber am Herzen, dass die Kinder das Lernen." Das will Göttsch auch mit in den Landtag nehmen und Schwimmen stärker im Schulsport verankern.

Dieses Thema im Programm: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.08.2020 | 13:00 Uhr