Stand: 28.09.2020 10:20 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Endlager-Suche: Weite Teile Schleswig-Holsteins werden geprüft

Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hat heute Vormittag ihren Zwischenbericht zur Suche nach einem Standort für ein Atommüll-Lager vorgelegt. Er enthält eine lange Liste mit Teilgebieten, die günstige geologische Voraussetzungen mitbringen, um als Standort-Endlager in Frage zu kommen. Auch Regionen aus Schleswig-Holstein gehören dazu. "Wichtig ist: Der Zwischenbericht Teilgebiete ist kein abschließendes Ergebnis, sondern ein erster Zwischenstand", sagt Steffen Kanitz, Geschäftsführer der BGE und zuständig für den Bereich Standortauswahl. "

Gebiete werden weiter geprüft

Der Bericht weist bundesweit 90 Gebiete aus, die weiter geprüft werden sollen. Ein Teilgebiet etwa befindet sich im Norden Schleswig-Holsteins, circa 33 Kilometer südlich der Bundesgrenze zu Dänemark. So werden in der Gemeinde Sterup in Angeln acht von elf fachlichen Kriterien als günstig bewertet. Auch der Langsee im Bereich Süderfahrenstedt/Brekling nördlich von Schleswig darunter. Dort sind es sieben von elf fachlichen Kriterien.

Weitere Phasen folgen

Der Zwischenbericht ist die erste Stufe eines langen Auswahlprozesses. Die BGE hat in den vergangenen Jahren geologische Daten aus allen 16 Bundesländern ausgewertet. Auf Grundlage dieser Informationen entstand eine Liste von Regionen, in denen ein Endlager möglich wäre. Nach drei weiteren Untersuchungs- und Auswahlphasen soll ein Standort feststehen. Das Endlager soll unterirdisch in Salz, Ton oder Kristallin, also vor allem Granit, entstehen. Die Bundesregierung hat als Ziel ausgegeben, bis 2031 einen Standort zu finden, wo hoch radioaktiver Atommüll eine Million Jahre lang sicher lagern kann. 2050 soll das Endlager dann seinen Betrieb aufnehmen. Dort sollen dann insgesamt 10.500 Tonnen hoch radioaktiver Atommüll in etwa 1.900 Castor-Behältern dauerhaft gelagert werden.

Wie das Zwischenergebnis entstanden ist

Für die Liste der sogenannten Teilgebiete, die am Montag vorgestellt wurde, wertete das BGE drei Jahre lang die vorhandenen Unterlagen über Vorkommen von Salz-, Ton- und Kristallingestein wie Granit aus - und filterte. Das Ziel: Das Endlager soll bestmögliche Sicherheit für eine Million Jahre bieten. Aus diesem Grund sollten alle Gebiete ausgeschlossen werden, in denen es schon Bergbau oder Bohrungen gegeben hat. Auch wo der Untergrund selbst aktiv ist, soll kein Endlager entstehen: in Gebieten mit Erdbebengefahr oder Vulkanen etwa. So finden sich die Bundesländer Saarland, Mecklenburg-Vorpommern und Teile des Ruhrgebiets dagegen nicht auf der Liste. Das Ruhrgebiet scheidet wegen der zahlreichen alten Bergwerke aus, die das Gebiet geologisch unsicher machen.

Links Zwischenbericht Teilgebiete als PDF-Dokument Der Zwischenbericht Teilgebiete ist die erste Phase auf dem Weg zu einem Endlager für hoch radioaktive Abfälle in Deutschland. Die Basis bilden Daten über den tiefen geologischen Untergrund. extern

Weitere Voraussetzungen für einen möglichen Standort

Die nun in der Liste stehenden infrage kommenden Bereiche müssen Mindestanforderungen erfüllen - die entsprechende Schicht muss etwa mindestens 100 Meter dick sein und mindestens 300 Meter unter der Geländeoberfläche liegen. Die Durchlässigkeit für Wasser des Gesteins muss gering sein. Wichtig ist auch, dass in dem Bereich genug Platz für das Endlager ist. Außerdem muss nach dem Stand der Wissenschaft davon ausgegangen werden können, dass das Gestein eine Million Jahre das Leben auf der Erde vor dem strahlenden Müll schützt.

Anschließend fand eine Bewertung der Gebiete anhand der Unterlagen nach elf Kriterien statt - die sogenannte geologische Abwägung. Das Ergebnis: In einer zum Teilgebiet erklärten Region erwartet die BGE günstige geologische Bedingungen für die Lagerung hochradioaktiven Mülls.

Wie es bei der Endlagersuche weitergeht

Die Teilgebiete festzulegen, ist nur der erste Schritt. Anschließend folgen weitere grundsätzliche Untersuchungen und Auswertungen. Das Resultat: Eine verkürzte Liste von Standorten, die von der Erdoberfläche erkundet werden - dort finden Erkundungsbohrungen und Messungen statt. Die Ergebnisse dieser Arbeiten werden ausgewertet. Resultat: Mindestens zwei Standorte an denen Erkundungsbergwerke für weitere Untersuchungen errichtet werden. Am Ende soll der Bundestag über den Standort entscheiden.

Weitere Informationen Es ist amtlich: Atommüll bleibt nicht in Gorleben Der Salzstock Gorleben im Wendland kommt als Atommüll-Endlager nicht infrage. Das hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung heute in ihrem Zwischenbericht bekannt gegeben. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.09.2020 | 12:00 Uhr