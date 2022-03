Elternvertretungen kritisieren Corona-Lockerungen an Schulen Stand: 15.03.2022 12:51 Uhr Obwohl die Corona-Zahlen neue Höchstwerte erreichen, sollen am Montag auch in Schulen viele Corona-Regeln wegfallen - so auch die Testpflicht. Kritik kommt von Elternvertretungen und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.

Am Sonntag (20.3.) sollen viele Corona-Regeln fallen, damit auch die Testpflicht an Schulen ab Montag (21.3.). Dagegen sprechen sich einige Elternvertreter und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Schleswig-Holstein aus. Der Landeselternvertretung der Gymnasien in Schleswig-Holstein gehen die Lockerungsschritte zu schnell. Gerade bei hohen Infektionszahlen und kurz vor dem Start der Abschlussprüfungen solle besser weiter getestet werden, sagt die Landesvorsitzende der Landeselternvertretung, Claudia Pick. Auch die Maskenpflicht solle nach den Osterferien weiter bestehen bleiben. Denn durch die Quarantäne im Fall einer Corona-Infektion verpassen Schülerinnen und Schüler viel Lernstoff. Nach zwei Jahren Pandemie funktioniere das E-Learning noch immer nicht richtig, so Pick weiter.

GEW fordert eine Verlängerung der Testpflicht

Auch die GEW sieht die geplanten Lockerungen kritisch. Gewerkschaftssprecher Bernd Schauer erklärte, dass es besser sei, die Testpflicht bis zu den Osterferien Anfang April weiterlaufen zu lassen. "Mit steigenden Zahlen nehmen auch wieder die Sorgen zu", erklärt Schauer. Er sprach sich ebenfalls für das Festhalten an der Maskenpflicht aus.

Gleiches gelte auf die die Kitas - auch hier sollte besser weiter getestet werden, sagt die GEW. Gerade, weil die Infektionen so stark steigen würden und auch viele Erzieherinnen und Erzieher deshalb in Isolation oder Quarantäne müssten und so die Kinder nicht betreuen könnten.

Maskenpflicht kann nach Bedarf angeordnet werden

Der Funke-Mediengruppe sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU), dass die Länder auch nach dem 20. März bei Bedarf eine Maskenpflicht im Unterricht verordnen können. Zwar sollten bis spätestens Mai nach dem Willen der Länder an Schulen alle Einschränkungen, insbesondere auch die Pflicht zum Tragen von Masken und zu anlasslosen Testungen, entfallen. Aktuell aber sei eine bundesweite Regelung für den Basisschutz nötig, "die es auch ermöglicht, bei Bedarf Maskenpflicht und Testpflicht als Werkzeuge zur Verfügung zu haben", so Prien. Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte erwarteten jetzt den behutsamen Übergang in die Normalität, es bedürfe jetzt eines schrittweisen Vorgehens. Morgen will das Bildungsministerium weitere Schritte in der Corona-Pandemie bekannt geben.

