Stand: 25.04.2024 16:28 Uhr Elmshorner Meteorit kommt ins Museum in Kiel und Hamburg

Teile des Meteoriten, der genau vor einem Jahr in Elmshorn (Kreis Pinneberg) heruntergekommen ist, werden nun ausgestellt. Ab sofort stellt die Kieler Universität ein Fragment des Elmshorner Meteoriten zusammen mit Dachziegeln, die damals beschädigt wurden, aus. Das ausgestellte Fragment wiegt etwa 230 Gramm. Zu sehen ist es in der Dauerausstellung des Geologischen und Mineralogischen Museums. Ab Sonnabend wird das fast vier Kilogramm schwere Hauptstück im Museum der Natur in Hamburg ausgestellt, wie die Kulturstiftung der Länder mitteilte.

Dass ein Meteorit beim Absturz beobachtet wird, ist äußerst selten. In Schleswig Holstein seien nur noch zwei weitere Fälle bekannt, teilte das Geologische und Mineralogische Museum Kiel mit. Der Ursprung des Elmshorner Meteoriten liegt demnach ziemlich sicher im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Der Brocken soll laut Museum etwa 4,5 Milliarden Jahre alt sein.

