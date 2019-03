Stand: 07.03.2019 21:09 Uhr

Elmshorn: Wursthersteller Döllinghareico vorm Aus?

Das Traditionsunternehmen Döllinghareico will laut einem Bericht des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags (SHZ), die Wurstproduktion in Elmshorn (Kreis Pinneberg) einstellen. Derzeit arbeiten dort knapp 140 Mitarbeiter. Auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein sagte ein Unternehmenssprecher allerdings, dass noch keine endgültige Entscheidung getroffen sei. Seit 2016 gehört der Elmshorner Wursthersteller Döllinghareico zur TönniesHolding. Wegen der schwierigen wirtschaftlichen Situation des schleswig-holsteinischen Unternehmens wurde es damals verkauft. Jetzt sollen offenbar Sanierungspläne umgesetzt werden. Darüber hat der Betriebsrat laut SHZ die Mitarbeiter informiert.

Unternehmenssprecher: Arbeitsplätze werden abgebaut

Demnach sehen die Pläne vor, die Wurstproduktion in Elmshorn einzustellen und ein Logistikzentrum einzurichten. Dem NDR Schleswig-Holstein bestätigte ein Unternehmenssprecher lediglich, dass Arbeitsplätze abgebaut werden sollen. Wie viele und in welcher Form sei demnach noch nicht endgültig beschlossen und auch nicht mit dem Betriebsrat ausgehandelt. Die Umwandlung des Elmshorner Standorts zu einem Logistikzentrum sei lediglich eine der verbliebenen Optionen, so der Unternehmenssprecher weiter. Noch würden Gespräche über die Restrukturierung laufen.

