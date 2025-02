Stand: 22.02.2025 11:18 Uhr Elmshorn: Unfall bei illegalem Autorennen

Ein illegales Autorennen in Elmshorn (Kreis Pinneberg) hat Freitag kurz vor Mitternacht für einen Unfall gesorgt. Laut Polizei rasten drei Autos auf der Friedensallee. In einer Kurve in Höhe des Friedhofs kam eines der Fahrzeuge von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein parkendes Auto und blieb in einem Vorgarten stehen. Eine Mitfahrerin wurde leicht verletzt. Die Polizei beschlagnahmte die Führerscheine. Alkohol oder Drogen sollen keine Rolle gespielt haben.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.02.2025 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Elmshorn