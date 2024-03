Stand: 21.03.2024 15:15 Uhr Elmshorn: Unbekannte schießen Krähen ab

In der Besenbeker Straße in Elmshorn (Kreis Pinneberg) hat ein Umwelttrupp drei tote Krähen gefunden. Ersten Ermittlungen der Polizei zur Folge sind die Tiere mit einem Luftgewehr abgeschossen worden. Elmshorn hat seit Jahren ein Krähenproblem – bis zu 1.000 der Tiere brüten laut Umweltbehörde in der Stadt. Doch der Vogel steht seit 1980 unter Naturschutz. Nur bis Mitte März dürfen zum Beispiel leere Nester entfernt werden, sagt der Krähenbeauftragte. Das Abschießen der Vögel ist verboten – die Polizei sucht jetzt Zeugen.

