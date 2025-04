Stand: 02.04.2025 14:49 Uhr Elmshorn: Trick-Dieb auf frischer Tat ertappt

Die Polizei hat am Dienstag (1.4.) einen 39-jährigen Mann in Elmshorn (Kreis Pinneberg) festgenommen. Die Fahnder des Hamburger Landeskriminalamts ertappten ihn auf frischer Tat, als er gerade die Kupferdachrinnen von drei Wohnhäusern abschraubte. Zuvor, so die Polizei, versuchte er bereits mit einem Trick in Häuser in Kummerfeld und Elmshorn zu gelangen. Dabei erzählte er den älteren Hausbesitzern, dass die Drohne seines achtjährigen Sohnes auf das Hausdach gestürzt sei und er ins Haus müsse, um sie dort herunterzuholen.

Bargeld in unbekannter Höhe erbeutet

Bei den Versuchen in Kummerfeld und Elmshorn misslang sein Vorhaben. Bereits im März hatte er in Hamburg jedoch mehr Erfolg. Dort erlangte er Zutritt zu Häusern in den Stadtteilen Eidelstedt und Stellingen. In einem Fall konnte er durch geschicktes Ablenken Bargeld in unbekannter Höhe erbeuten, so die Polizei. Im Anschluss an seine Taten in Hamburg konnte die Polizei bereits seine Identität ermitteln. Nach der Festnahme in Elmshorn durchsuchte die Polizei mehrere Wohnanschriften, ein Hotelzimmer sowie sein Auto. Dabei fanden sie weiteres mutmaßliches Diebesgut und Tatwerkzeug. Jetzt wird ermittelt, ob der Mann auch für weitere Straftaten verantwortlich sein könnte.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.04.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg