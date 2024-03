Stand: 20.03.2024 18:22 Uhr Elmshorn: Polizei nimmt zwei Jugendliche fest

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) sind zwei 17-Jährige festgenommen worden. Sie sollen am Montag einen anderen Jugendlichen erst aus seiner Wohnung gelockt und dann in die Wohnung eines 23-jährigen Bekannten gebracht haben. Dort haben sie ihn laut Polizei stundenlang eingesperrt, misshandelt und den Jugendlichen anschließend auch ausgeraubt. Die beiden Tatverdächtigen sind in eine Jugendanstalt gebracht worden. Vor Gericht werden sie sich laut Polizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, erpresserischen Menschenraubs, Freiheitsberaubung, Bedrohung und Nötigung verantworten müssen.

