Stand: 23.04.2025 06:23 Uhr Elmshorn: Polizei ermittelt nach Brand in Hochhauskeller

Nachdem am Gründonnerstag (17.4.) im Keller eines Mehrfamilienhauses in Elmshorn (Kreis Pinneberg) ein Feuer ausgebrochen war, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Möglich ist laut Kripo, dass es Brandstiftung war. Die Ermittler suchen deshalb auch nach Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise geben können.

Schaden im fünfstelligen Bereich

Das Feuer war am Donnerstagnachmittag in einem Keller am Holstenplatz ausgebrochen. Eine 90-jährige Bewohnerin des Mehrfamilienhauses musste vorsorglich ins Krankenhaus, weil sie zu viel Rauch eingeatmet hatte. Kurzzeitig musste auch die nahegelegene Bahnstrecke wegen des Feuers gesperrt werden. Der Schaden liegt nach vorläufigen Schätzungen laut Polizei in einem niedrigen bis mittleren fünfstelligen Bereich.

