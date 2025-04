Stand: 17.04.2025 18:44 Uhr Elmshorn: Feuerwehreinsatz in Bahnhofsnähe

Die Feuerwehr in Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist seit dem frühen Donnerstagabend in der Nähe des Bahnhofs im Einsatz. Grund ist ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus am Holstenplatz. Laut Polizei wurde eine Frau ins Krankenhaus gebracht, weil sie zu viel Rauch eingeatmet hatte. Die Brandursache ist bisher unklar.

Vom Brand betroffen ist auch der Bahnverkehr. Eine kurzzeitig eingerichtete Sperrung wurde bereits wieder aufgehoben. Nach Angaben der Bahn müssen Reisende der Linien RE 6, 7 und 70 aber noch mit Verspätungen rechnen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Elmshorn