Im nordöstlichen Bereich von Elmshorn (Kreis Pinneberg) werden ab Mittwoch (23.4.) im Auftrag der Stadtwerke die Trinkwasserrohre gereinigt. Durch die sogenannten Rohrnetzspülungen solle die hohe Wasserqualität der Region gesichert werden, so die Stadtwerke. Für Anwohnende bedeutet das: Bis zum Ende der Arbeiten am 15. Mai kann es tagsüber zwischen 7 Uhr und 18 Uhr zu kurzzeitigen Druckschwankungen in der Wasserleitung kommen. Deshalb bitten die Stadtwerke darum, in dieser Zeit keine druckabhängigen Geräte wie beispielsweise Wasch- oder Geschirrspülmaschinen zu nutzen.

Außerdem könne das Trinkwasser vorübergehend getrübt aus der Leitung kommen. Das sei jedoch hygienisch unbedenklich und nicht gesundheitsgefährdend. Wann welche Straße betroffen ist, haben die Stadtwerke in einem PDF aufgelistet, das sie auf ihrer Website veröffentlicht haben.

