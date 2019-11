Stand: 27.11.2019 08:43 Uhr

Ellerhoop: Behörde verbietet Trinkwasser-Nutzung

Nicht kochen, trinken oder damit Essen zubereiten: Weil in Ellerhoop im Kreis Pinneberg der Manganwert im Leitungswasser zu hoch ist, hat das Gesundheitsamt des Kreises verboten, das Wasser für Lebensmittelzwecke zu nutzen. Der Eisen- und Mangangehalt sei gestiegen, weil durch Reparatur-Arbeiten am Versorgungsnetz die Aufbereitung nicht mehr richtig funktioniert, so der Wasserversorger, die Wasser-Genossenschaft Ellerhoop. Sie weist auf ihrer Website auch darauf hin, dass es beim Wäschewaschen zu einer Gelbfärbung der Weißwäsche kommen könne.

Zuvor Probleme mit Bakterien

Probleme mit der Wasserqualität gibt es in der Gemeinde schon seit September. Zunächst waren coliforme Bakterien gefunden worden. Deshalb mussten die Menschen in Ellerhoop das Wasser seitdem abkochen. Die Wasser-Genossenschaft versorgt nach eigenen Angaben 250 Anschlüsse.

