Stand: 05.05.2021 06:42 Uhr Ellerdorf bei Nortorf: Feuer zerstört Bauernhof

Ein Feuer hat am Dienstagabend einen Bauernhof in Ellerdorf bei Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) zerstört. Verletzt wurde bei dem Brand nach bisherigen Informationen niemand. Das Ehepaar, das im Haus war, konnte sich in Sicherheit bringen. 100 Feuerwehrleute von sieben Wehren waren im Einsatz, konnten das Gebäude aber nicht mehr retten. Angefangen zu brennen hatte es offenbar im Heizungskeller des Wohnhauses. Die Feuerwehr ist nach wie vor in Ellerdorf - und mit Nachlöschen beschäftigt. Die Menschen, die in Ellerdorf und umliegenden Gemeinden wohnen, werden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu lassen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.05.2021 | 07:00 Uhr