Stand: 27.03.2025 16:55 Uhr Ellerau: Bau des Hillwood-Logistikzentrums weiter vorerst gestoppt

Die Gemeindevertretung Ellerau (Kreis Segeberg) entscheidet am Donnerstagabend über neue Vorgaben für das Gewerbegebiet. Weil dort unter anderem ein großes Logistikzentrum des US-Unternehmens Hillwoodentstehen soll, kam für die Pläne Kritik aus der Nachbargemeinde Quickborn (Kreis Pinneberg). Laut dem Vorsitzenden des Bau- Planungs-und Umweltausschusses der Gemeinde Ellerau Julian Sander (BVE) soll jedoch lediglich ein anderes Areal von der Veränderungssperre befreit werden.

Ziel sei es, die Weiterentwicklung des Gewerbegebiets für andere Unternehmen nicht zu blockieren, so Sander. Der Ausschuss hat die Empfehlung für die teilweise Aufhebung der Veränderungssperre demnach am Mittwochabend einstimmig beschlossen. Der Gemeinderat muss diese am Donnerstagabend noch formal final beschließen.

Kritik kommt von der Nachbarstadt Quickborn (Kreis Pinneberg). Diese befürchtet, dass das geplante Logistikzentrum zu einem Verkehrskollaps führen könnte und hatte im Sommer 2024 einen Baustopp vor Gericht erwirkt. Wie es mit dem geplanten Bau des Logistikzentrums weitergeht, ist aktuell noch unklar. Der Kreis Segeberg prüft derzeit den von Hillwood überarbeiteten Bauantrag.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Kreis Segeberg