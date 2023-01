Elektrischer Rettungswagen auf Helgoland besteht Praxistest Stand: 04.01.2023 10:22 Uhr Helgoland ist für einen Rettungswagen besonders herausfordernd: enge Gassen, steile Anstiege, 500 Einsätze jährlich. In den ersten vier Wochen hat sich das neue vollelektrische Fahrzeug offenbar gut geschlagen.

von Jonas Salto

Seit Dezember ist er auf der Insel Helgoland im Einsatz: Der elektrische Kastenwagen von VW ist in Heide (Kreis Dithmarschen) zum Rettungswagen (RTW) umgebaut worden. Gesamtkosten: 245.000 Euro. Wegen der teilweise engen Straßen auf der Nordseeinsel darf der neue RTW nicht zu groß sein, braucht gleichzeitig aber die volle Ausstattung. Laut Hersteller schafft der Wagen mit einer Batterieladung 115 Kilometer. Die Praxis hat gezeigt, dass es rund 20 Kilometer weniger sind - also 95 Kilometer pro Batterieladung. Das reicht aber laut Jan Noelle vollkommen aus. Er ist der Leiter der technischen Entwicklung bei der Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) und war an der Entwicklung beteiligt. Selbst bei Blaulichtbetrieb und voller Heiz- beziehungsweise Kühlleistung würden sie auf den Strecken auf Helgoland nicht ans Limit kommen.

Elektrisches Modell hat gegenüber dem Diesel-Vorgänger Vorteile

Jan Noelle zieht nach den ersten vier Betriebswochen Bilanz: "Für diesen Ort hier ist es die richtige Lösung, vollelektrisch unterwegs zu sein, lokal emissionsfrei unterwegs zu sein, geräuscharm unterwegs zu sein."

Vorher war auf der Insel ein Diesel-RTW im Einsatz. Der Motor hat auf den kurzen Strecken zum Teil Probleme gemacht. Bei Kaltstarts haben die Rettungssanitäter von langen Vorlaufzeiten für die Heizung im RTW berichtet. Die Heiz- und Kühlfunktion im neuen, elektrischen Wagen läuft nun laut Noelle deutlich schneller.

Rettungswagen ist fast nicht zu hören

Für die Rettungssanitäter ändert sich durch den neuen Wagen nicht viel. Statt Diesel zu tanken, stecken sie das Fahrzeug auf der Wache jetzt einfach an die Steckdose. Sie müssen nur daran denken, dass der Wagen fast keine Geräusche macht. Wenn sie zum Beispiel an vielen Menschen vorbeifahren, können sie aber ein Soundmodul einschalten. So können Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende den RTW hören.

Elektrischer Rettungswagen auch auf Festland geeignet?

Auf Helgoland scheint ein vollelektrischer Rettungswagen gut zu funktionieren. Für das Festland kann sich Jan Noelle im Moment eine elektrische Lösung nicht vorstellen. Die zu fahrenden Strecken sind weiter, die Anforderungen zu hoch. Ob ein elektrischer RTW auf dem Festland irgendwann in der Zukunft die richtige Lösung sein kann, müsse man sehen, sagt Noelle.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.01.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitspolitik