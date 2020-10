Elbfähre Glückstadt-Wischhafen: Both-Walberg geht von Bord Stand: 21.10.2020 19:43 Uhr 1919 hat ihr Großvater die Elbfähre Glückstadt-Wischhafen gegründet. Mit dem Verkauf an die Reederei FRS enden für Hildegard Both-Walberg 36 Jahre als Geschäftsführerin.

Es ist eine Überfahrt, die rund 25 Minuten dauert. Seit 101 Jahren verbindet die Elbfähre Schleswig-Holstein mit Niedersachsen. Sie pendelt von frühmorgens bis spätabends etwa vierzig Mal zwischen Glückstadt (Kreis Steinburg) und Wischhafen (Landkreis Stade). Seit Kindestagen dabei ist Hildegard Both-Walberg. Ihr Großvater Kapitän Ernst Sturm hatte die Fährgesellschaft 1919 gegründet. "Ich bin damit aufgewachsen. Schon als Kind hieß es, ich solle nicht so lang das Telefon belegen, weil ja Kunden anrufen könnten", erinnert sich Both-Walberg.

Kapitän: "Es war sehr familiär"

Sie selbst stand 36 Jahre an der Spitze der Elbfähre Glückstadt-Wischhafen. Jetzt hat Hildegard Both-Wahlberg ihr Unternehmen mit den vier Fähren, die jeweils bis zu 60 Auto transportieren können, an die Flensburger Förde Reederei Seetouristik (FRS) übergeben. "Ich weiß, dass ich ein gewisses Loch fallen werde, das wird kommen", erzählt sie. Die 48 Mitarbeiter sollen von den neuen Eigentümern übernommen werden. Einer von ihnen ist Kapitän Michael Kelsch: "Es war schon sehr familiär hier. Sie hatte immer Herz und Ohren für uns offen. Wir hoffen, dass es so auch mit der FRS weitergeht."

Elbfähre soll moderner werden

Bis zu 600.000 Fahrzeuge pro Jahr nutzen die Elbfähre. Doch für die Flensburger Reederei bedeutet die Übernahme des Unternehmens auch die Übernahme eines Problems: Was passiert, wenn der geplante A20-Tunnel kommt? Geschäftsführerin Birte Dettmers ist das durchaus bewusst: "Wir gehen momentan davon aus, dass sich der Fährbetrieb nicht mehr rechnet und eingestellt werden muss." Aber bis dahin seien es noch viele Jahre, die die Elbfähre fahren kann, so Dettmers. Deshalb steht jetzt erstmal eine Modernisierung an. Demnächst soll beispielsweise die Kartenzahlung das Bargeld ablösen.

