Stand: 05.08.2019 08:34 Uhr

Elb-Stauwehr könnte heute geschlossen werden

Die im Elbe-Seitenkanal festsitzenden Frachtschiffe können ihre Fahrt offenbar früher fortsetzen als erwartet. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt will heute prüfen, ob das Elb-Stauwehr in Geesthacht (Landkreis Herzogtum Lauenburg) nach der Reparatur eines Dammes geschlossen werden kann. Dann könnte morgen das Schiffshebewerk Scharnebeck (Landkreis Lüneburg) in Betrieb gehen - und nicht erst am Mittwoch. Das Wehr musste geöffnet werden, um den Druck von dem unterspülten Damm zu nehmen. Dadurch verringerte sich der Wasserstand im Kanal.

Geesthacht: Stauwehr-Schäden werden repariert Schleswig-Holstein Magazin - 04.08.2019 19:30 Uhr Mehr als 30 Frachtschiffe auf der Elbe müssen sich gedulden: Die am Freitag entdeckten folgeschweren Schäden am Elb-Stauwehr werden fast rund um die Uhr ausgebessert.







Wasserstand der Elbe sinkt nach Öffnung des Wehrs

Der Schaden am Elb-Stauwehr Geesthacht war am Freitagnachmittag bemerkt worden. Es musste eine Wehröffnung geöffnet werden, um den Druck zu reduzieren. Der Pegelstand bei Hohnstorf sank daraufhin in der Nacht zu Sonnabend von 421 auf 382 Zentimeter. Bereits am Sonnabendmorgen kam ein Krisenstab zusammen - anschließend wurden Schiffe und Material zur Reparatur geordert, wie Thilo Wachholz von der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt Hannover NDR.de sagte. Seither wurde daran gearbeitet, die Löcher im Damm mit Sand und Kies zu verfüllen.

Schiffe stauen sich in Scharnebeck

In Scharnebeck ist ein Wasserstand von vier Metern nötig, um die Schiffe heben zu können. Auf beiden Seiten des Kanals warten nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen etwa 30 Schiffe auf die Weiterfahrt. Sie wurden auf die Liegeplätze zwischen Lüneburg und Uelzen verteilt.

Einschränkungen auf Elbe-Lübeck-Kanal

Auf dem Elbe-Lübeck-Kanal ist die Schifffahrt derzeit nur eingeschränkt möglich. Es müsse mit reduzierter Last gefahren werden, sagte ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Lauenburg NDR.de. Das gelte auch für den übrigen Elb-Verkehr.

Karte: Offene Staustufe in Geesthacht: Elbpegel gesunken

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.08.2019 | 08:00 Uhr