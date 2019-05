Stand: 12.05.2019 06:00 Uhr

Timmendorfer Strand: Sanierung der Eishalle stockt

von Katrin Bohlmann

Es herrscht Stillstand in der Eissporthalle in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein). Das Eis ist abgetaut. Die Tore sind abgebaut. Der Sport ruht. In den Umkleidekabinen liegen hier und da noch ein paar anscheinend vergessene Eishockey-Sachen: Helm, Brustpanzer, Trikot, einige Schläger. Das Bild der 30 Jahre alten Eissporthalle spiegelt die Situation wider: Hier passiert erst einmal nichts. Ein paar Schönheitsreparaturen wurden ausgeführt. Die Duschen und die Bande sind neu. Die Gemeinde sagt, dass der Sportbetrieb für die kommenden fünf Jahre gesichert sei. Die Leiterin des Kurbetriebs, Gesine Muus, formuliert es so: "Wir haben eine alte Lady, die bespielt werden kann." TÜV, Brandschutz, technische Anlagen - alles ist überprüft worden. Aber die dringend notwendige, umfangreiche Sanierung lässt nach wie vor auf sich warten. Die Heizung, das Dach, die Gebäudehülle, die gesamte Technik - alles muss modernisiert werden.

Bürgermeister wünscht sich moderne Multifunktionshalle

Dass Handlungsbedarf besteht, weiß auch Bürgermeister Robert Wagner (parteilos). Seit zehn Monaten ist er im Amt. Er kennt die Vorgeschichte der Eissporthalle: Die zeitintensive EU-weite Ausschreibung des Sanierungsprojektes nach dem zweiten Bürgerentscheid im Februar 2017 Probleme mit dem ehemaligen Pächter, die Kommunalwahl und die Bürgermeisterwahl im vergangenen Jahr. In dem Bürgerentscheid hatten sich die Wähler mehrheitlich für den Erhalt der Halle ausgeprochen. "Das alles hat dazu geführt, dass nichts passiert ist", erklärt Wagner. "Außerdem hatte die Politik klar gefordert, eine Halle mit Mehrwert zu schaffen. Das hatte man bei der Planung nicht berücksichtigt und deswegen wurde auch nie etwas beschlossen."

Der Bürgermeister selbst hat große Pläne für die Eissporthalle: eine moderne Multifunktionshalle für Sport, Kultur und Kunst, die das ganze Jahr über genutzt werden kann. Wagner hatte wohl auch schon Investoren, aber die warten nicht ewig. Immerhin hat er zwei Millionen Euro aus einem Fördertopf des Landes für die Sanierung der Eissporthalle vorübergehend gesichert. Die Frist endet zum 31. August 2019.

Im Fall einer Sanierung bleiben nur die Grundmauern stehen

Es ist und bleibt eine unendliche Geschichte. Viele Eishockeyfans und -sportler sind genervt. Verwaltung und Politik in Timmendorfer Strand wird vorgeworfen, die Entscheidung auszusitzen und hinauszuschieben. Das weist Bürgermeister Wagner strikt zurück. Auch die Fraktionen der Gemeindevertretung bekennen sich immer wieder zum Erhalt der Sportarten Tennis und Eishockey in Timmendorfer Strand. Aber Tatsache ist: Es ist bisher wenig passiert. "Man muss auch bedenken, dass die Sanierung sehr teuer ist", sagt Wagner. "Andere Projekte in der Gemeinde wie Schulen, Straßen, Seebrücke und Kurmittelhaus müssen auch bedacht werden." Die Verwaltung hatte zuletzt allein für die Sanierung der Eissporthalle mehr als 8,3 Millionen Euro berechnet. Einige Kommunalpolitiker scheuen sich, so viel Geld für ein Projekt zu genehmigen.

Dritter Bürgerentscheid zur Eissporthalle am 26. Mai

Es bleibt abzuwarten, wie es nach dem Bürgerentscheid weitergeht. Sollten sich die Timmendorfer mehrheitlich für die Sanierung aussprechen, muss anschließend auch noch die Gemeindevertretung darüber abstimmen. Wie die dann entscheidet, ist ungewiss. Die war zuletzt laut Bürgermeister Wagner für eine Halle mit Mehrwert. Und wenn die Timmendorfer gegen die Sanierung sind? Abriss? Neubau? Einen Plan B gibt es bisher nicht, heißt es aus der Verwaltung. Die unendliche Geschichte um die Sanierung der Eissporthalle in Timmendorfer Strand geht wohl weiter.

Tag der offenen Tür in der Eissporthalle in Timmendorfer Strand am 18. Mai: Interessierte können sich ein Bild von dem jetzigen Zustand der Halle machen. Es gibt auch Führungen. Die beiden Eishockeyvereine, die Faninitiative des Bürgerentscheids und Parteien aus Timmendorfer Strand präsentieren sich ebenfalls. Der Tag der offenen Tür ist von 10 bis 16 Uhr.

