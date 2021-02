Eisige Temperaturen und bis zu 40 Zentimeter Schnee in Ostholstein Stand: 09.02.2021 14:46 Uhr Schnee und Glätte sorgen auch am Dienstag in Teilen Schleswig-Holsteins für schwierige Straßenverhältnisse.

Das Winterwetter sorgt mit seinen eisigen Temperaturen und Neuschnee vor allem im Kreis Ostholstein und in Südholstein für schwierige Straßenverhältnisse. So gibt es bis Dienstagmittag 25 Zentimeter Neuschnee in Bosau, 15 in Eutin und 10 in Pönitz (Kreis Ostholstein). In einigen ländlichen Orten kommen die Räumdienste nicht hinterher. Einige Straßen in der Holsteinischen Schweiz waren auch am Dienstagmittag noch eingeschneit. In Südholstein war am Dienstagmorgen auf der B206 ein Lkw eingschneit. Der musste aus dem Schnee befreit werden. Außerdem gab es in den Kreisen Segeberg und Pinneberg ein paar Glätteunfälle mit Blechschäden. Auf der A7 kam es zu mindestens drei Unfällen. Bei Kaltenkirchen fuhr beispielsweise ein Lkw in die Leitplanke. Verletzt wurde niemand. Und am frühen Dienstagmorgen war ein Weiterkommen auf der noch ungeräumten A21 bei Schneefall sehr schwierig. Am Hafen in Travemünde sank laut Polizei ein vertäuter Fischkutter. Vermutlich hatte der Sturm das Boot gegen die Hafenmauer gedrückt.

Unwetterwarnung

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es vor allem im Kreis Ostholstein weiter schneien. Bis zu 40 Zentimeter Schnee könnten es bis zum Abend werden. Dort gilt eine Unwetterwarnung für Dienstag. Die Temperaturen liegen bei minus zwei Grad. Besonders an der Ostsee sei zudem mit stürmischen Böen zu rechnen.

Probleme im Regionalverkehr

Am Dienstagmorgen kam es besonders im Regionalverkehr in Schleswig-Holstein zu witterungsbedingten Verspätungen und Zugausfällen. Die Deutsche Bahn rät allen Reisenden, ihre Verbindung vor dem geplanten Fahrtantritt zu überprüfen.

Sturmflut ohne große Schäden

Die Sturmflut an der Ostseeküste am Montag hat, laut Landwirtschaftsministerium, keine gravierenden Schäden hinterlassen. Das Ministerium betont aber: "Durch die langanhaltenden stark erhöhten Wasserstände ist es zu einer erhöhten Wellenbelastung an der Ostseeküste gekommen. Deshalb ist an exponierten Stellen mit Abbrüchen an Steilküsten, Dünen- und Strandwallabbrüchen sowie Strandverlusten zu rechnen."

Für die Schneefälle ist laut Meteorologen der sogenannte Lake-Effekt verantwortlich: Sturmböen bringen Feuchtigkeit von der See, die über Land als Schnee niedergeht. Dadurch lasse sich auch erklären, warum in manchen Landesteilen große Mengen abschneien und in anderen nicht - so war am Montag vor allem der Norden Schleswig-Holsteins betroffen.

Weitere Schneeschauer bis Donnerstag

Laut Vorhersage müssen die Schleswig-Holsteiner bis Donnerstag mit weiteren Schneeschauern rechnen, während die Temperaturen weiter sinken sollen. Den Informationen des DWD nach bleibt die stabile Wetterlage mit hohem Luftdruck und dem Zufluss kalter Luft noch mindestens eine Woche bestehen.

Von Sonnabend an soll es mehr Sonnenschein geben. Experten warnen weiter davor, die zufrierenden Teiche und Seen zu betreten - das Eis könnte noch zu brüchig sein, ohne dass es so aussieht.

