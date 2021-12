Einzelhändler enttäuscht: Die Kassen klingen nicht zum Advent Stand: 19.12.2021 13:56 Uhr Am letzten Adventswochenende waren deutlich weniger Kunden shoppen als von den Händlern erhofft. Für manche Geschäfte könnte das miese Vorweihnachtsgeschäft existenzbedrohend sein.

Der letzte Sonnabend vor Weihnachten gilt eigentlich als der Tag, an dem die Kassen klingeln. Normalerweise macht der Einzelhandel dann den stärksten Umsatz im Weihnachtsgeschäft. Doch die Geschäftsleute in Schleswig-Holstein sind vom letzten Adventswochenende alles andere als begeistert. Nach Angaben des Handelsverbandes Nord sind am Sonnabend erneut deutlich weniger Shoppende in die Innenstädte gekommen als erhofft.

Teilweise bleiben die Regale leer, weil die Ware nicht kommt

Nicht nur wegbleibende Kundinnen und Kunden, auch teilweise leere Regale machen den Händlerinnen und Händlern zu schaffen. Wegen der Pandemie-bedingten Lieferengpässe warten sie zum Teil schon seit Monaten auf längst bestellte Ware. Davon betroffen sind unter anderem Spielwarengeschäfte. Besonders rar sind zum Beispiel bestimmte Spielfiguren und einige Deko-Artikel. Bei Verkaufenden von Sportartikeln sieht es nicht besser aus. Viele Sport- und Wanderschuhe sind in den gängigsten Größen ausverkauft. "So eine Situation wie jetzt habe ich in den letzten 26 Jahren noch nicht erlebt", sagt Knud Hansen, Inhaber eines Sportfachgeschäfts in Kiel.

Einzelhändler haben deutliche Umsatzeinbußen

Manche Einzelhändler rechnen mit bis zu 30 Prozent Umsatzeinbußen wegen der Lieferengpässe - aber eben auch, weil mit 2G deutlich weniger Menschen in die Läden kommen. Laut Handelsverband Nord geht es den Einzelhändlern überall im Land so. Geschäftsführerin Mareike Petersen bezeichnet die Lage einiger Läden als existenzbedrohend und fordert von der Politik einfache und schnelle Finanzhilfen.

