Stand: 12.04.2024 16:30 Uhr Einschränkungen bei den Finanzämtern in der Region

Kommenden Montag gibt es bei den Finanzämtern in der Region Einschränkungen im Bürgerservice. Der Grund dafür sind Software-Updates, teilte das Finanzministerium mit. Konkret ist am Montag das Finanzamt Ostholstein betroffen und am 23. April sind es die Behörden in Lübeck und Ratzeburg. Die Arbeiten an den Systemen seien mit den technischen Dienstleistern so abgestimmt, dass Öffnungszeiten und Service möglichst wenig beeinträchtigt würden, hieß es.

