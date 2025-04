Stand: 09.04.2025 09:20 Uhr Einschleusen von Ausländern? Zoll durchsucht Wohnungen in Kiel

Die Bundespolizeiinspektion Rostock durchsucht nach eigenen Angaben am Mittwoch vier Wohnungen in Kiel wegen des Verdachts auf illegales Einschleusen von Ausländern. Die Beamten sind in der Stockholm Straße in Kiel-Mettenhof, in der Wikingerstraße, im Gustav-Schatz-Hof in Gaarden sowie in der Hasselmannstraße im Stadtteil Südfriedhof im Einsatz. Außerdem werden Wohnungen unter anderem in Schweden und Sachsen-Anhalt kontrolliert. Mehr Informationen teilte die Polizei noch nicht mit, weil die Einsätze aktuell noch laufen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.04.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel