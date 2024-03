Stand: 25.03.2024 09:23 Uhr Einsatzreiches Wochenende für Feuerwehren in Südholstein

Am Sonntag hat in Oersdorf im Kreis Segeberg eine Garage gebrannt. Nach gut zwei Stunden hatten die Einsatzkräfte der drei Freiwilligen Feuerwehren den Brand unter Kontrolle. In Oering haben rund 180 Einsatzkräfte am Freitagabend versucht, eine brennende Scheune zu löschen. Sie konnten jedoch nicht verhindern, dass das Feuer auf das angrenzende Einfamilienhaus übergriff und abbrannte. Der Einsatz dauerte rund neun Stunden, verletzt wurde auch hier niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250.000 Euro, schätzt die Feuerwehr.

