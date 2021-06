Einsatzkräfte suchen 13-Jährige in Einfelder See bei Neumünster Stand: 19.06.2021 11:19 Uhr Ein 13 Jahre altes Mädchen wird seit Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr nach einem Bad im Einfelder See bei Neumünster vermisst.

Eine erste Suchaktion musste am Freitagabend erfolglos abgebrochen werden, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle am Sonnabend sagte. Die Suche wird heute mit Spezialhunden und Tauchern fortgesetzt.

Mädchen verschwindet bei Badestelle Einfelder Schanze

Zeugenaussagen zufolge soll die 13-Jährige am Freitagnachmittag in Höhe der Badestelle an der Einfelder Schanze im Wasser verschwunden sein. Zuvor hatte sie offenbar noch mit einer Freundin gespielt. Laut einem Sprecher der Feuerwehr hatte das vermisste Mädchen noch nicht viel Schwimmerfahrung.

AUDIO: Suchaktion am Einfelder See wird fortgesetzt (1 Min) Suchaktion am Einfelder See wird fortgesetzt (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.06.2021 | 11:00 Uhr