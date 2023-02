Einige Bahnstrecken in SH wegen umgestürzter Bäume gesperrt Stand: 17.02.2023 23:25 Uhr Kräftiger Wind und Sturmböen haben am Freitag für zahlreiche Einsätze von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Bei der Bahn gibt es Behinderungen.

Laut Bundespolizei ist bei Sörup (Kreis Schleswig-Flensburg) am Freitagnachmittag ein großer Ast von einem Baum abgebrochen. Dieser fiel direkt in die Frontscheibe der Regionalbahn RE72 auf der Strecke Kiel-Flensburg. Von den 32 Menschen, die im Zug waren, wurde niemand verletzt. Nach Angaben der Bundespolizei konnte der Zug langsam bis nach Sörup fahren. Dort stiegen die Fahrgäste in einen Bus um.

Für fast anderthalb Stunden war der Abschnitt zwischen Flensburg und Eckernförde gesperrt. Zwar teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit, dass die Strecke wieder frei sei, laut DB Regio fuhren am Abend auf Abschnitten der Strecke aber teils noch Ersatzbusse.

Umgestürzte Bäume behindern Schienenverkehr

Laut Website der Deutschen Bahn werden auch auf anderen Streckenabschnitten in Schleswig-Holstein noch Busse eingesetzt, da Bäume auf Schienen gestürzt sind. Betroffen ist demnach nicht nur die Strecke zwischen Flensburg und Eckernförde, sondern auch der Streckenabschnitt zwischen Ahrensburg (Kreis Stormarn) und Hamburg-Rahlstedt.

Baum kurz vor Lübeck auf den Gleisen

Ein Zug, der nach Lübeck unterwegs war, musste wegen des Sturms am Freitag halten. Die Bahn, die im polnischen Stettin losgefahren war, kam nur bis Lüdersdorf (Nordwestmecklenburg), weil ein umgestürzter Baum die Gleise blockierte. Für die nur wenige Kilometer lange Strecke bis nach Lübeck wurde kurzzeitig ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Störung konnte laut Bahnsprecherin bis zum frühen Abend beseitigt werden. Die Züge fahren wieder planmäßig.

