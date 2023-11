Einführung der neuen Schleswiger Bischöfin Nora Steen Stand: 05.11.2023 11:57 Uhr Mit der 46-jährigen Nora Steen wird heute eine der jüngsten Kirchenfrauen als Bischöfin in der Nordkirche eingeführt. Zum Gottesdienst im Schleswiger Dom sind zahlreiche Kollegen und politische Prominenz aus dem Land geladen.

von Andreas Rackow

Die neue Bischöfin im Sprengel Schleswig und Holstein, Nora Steen, wird heute um 14 Uhr mit einem Festgottesdienst im Schleswiger Dom (Kreis Schleswig-Flensburg) eingeführt. Die Theologin wurde im Juni von der Landessynode der Nordkirche zur Nachfolgerin von Bischof Gothart Magaard gewählt. Offiziell hat Nora Steen ihr Amt bereits am 1. November angetreten. Die 46-Jährige gehört zu den jüngsten leitenden Geistlichen in Deutschland. Nora Steen ist mit dem Pastor Leif Mennrich verheiratet. Das Paar lebt mit drei Kindern in Breklum (Kreis Nordfriesland).

Theologin mit internationaler Erfahrung

Nora Steen hat bereits viele Stationen im kirchlichen Dienst absolviert. Am Anfang ihrer Karriere verbringt sie ein soziales Jahr in Südindien und arbeitet als Studienleiterin im Ökumenischen Institut Bossey bei Genf. Ihr Vikariat macht sie an der Marktkirche in Hameln. Anlässlich des tausendjährigen Jubiläums der UNESCO-Welterbekirche St. Michael in Hildesheim ist sie Geschäftsführerin eines Kulturjahres. Nora Steen übernimmt außerdem die Citykirchenarbeit in Hildesheim, leitet das "Haus der Stille" im evangelischen Kloster Wülfinghausen, ist parallel dazu Gemeindepastorin. Besondere Ehre: Sie hält die Predigt beim Abschlussgottesdienst des Deutschen Evangelischen Kirchentags 2015 in Stuttgart.

Bekannt auch vom "Wort zum Sonntag" und als Radiopastorin beim NDR

Fünf Jahre lang spricht Nora Steen das "Wort zum Sonntag" in der ARD und ist bis heute regelmäßig als Sprecherin von Radioandachten im NDR zu hören. 2015 übernimmt sie gemeinsam mit ihrem Mann die Leitung der deutschsprachigen Gemeinde im portugiesischen Lissabon. Seit 2018 ist Nora Steen in Schleswig-Holstein als theologische Leiterin und Geschäftsführerin des Christian Jensen Kollegs, einem ökumenischen Tagungs- und Bildungszentrum der Nordkirche, im nordfriesischen Breklum.

Gästeliste aus Politik und Kirche

Bei der heutigen Einführung der neuen Bischöfin wird Bildungsministerin Karin Prien (CDU) ein Grußwort des Landes Schleswig-Holstein überbringen. Als weitere Gäste sind unter anderem die Vize-Präsidentin des Schleswig-Holsteinischen Landtages, Eka von Kalben (Grüne), Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) und Weihbischof Horst Eberlein (Erzbistum Hamburg) erwartet.

Befreundete Kirchen gestalten den Gottendienst mit

An dem Gottesdienst im Schleswiger Dom wirken unter anderem Kristina Kühnbaum-Schmidt (Landesbischöfin der Nordkirche), Kirsten Fehrs (Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck), Tilman Jeremias (Bischof im Sprengel Mecklenburg und Pommern), Landesbischof Ralf Meister (Leitender Bischof der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands), Bischöfin Dagmar Winter (Diocese of Ely/Großbritannien), Bischof Elof Westergaard (Bistum Ribe/Dänemark), Bischof Tiit Salumäe (Estnische Ev.-luth. Kirche) und Bischöfin Marianne Christiansen (Bistum Hadersleben/Dänemark) mit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.11.2023 | 11:00 Uhr