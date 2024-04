Stand: 10.04.2024 15:08 Uhr Einfluss des Klimawandels: Rapsblüte fängt verfrüht an

Viele Rapsfelder in Schleswig-Holstein blühen dieses Jahr bereits drei Wochen früher als üblich, sagt die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Auf einigen Feldern blühe zwar auch noch nichts, das liege aber daran, dass einige Bestände im teils sehr nassen Winter verwässert wurden. Auch gebe es leichte Verschiebungen, da einige Landwirte erst später mit der Aussaat begonnen hatten, so die Kammer.

Der Klimaforscher Mojib Latif vom Geomar in Kiel spricht von einer Folge des Klimawandels. "Auch in Schleswig-Holstein wird es wärmer und deswegen ist die Rapsblüte immer früher." Der Raps blühe schon einige Jahre immer früher, so Latif. "Wir sehen hier einen Einfluss des Klimawandels", so der Forscher.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.04.2024 | 15:00 Uhr