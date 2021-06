Einfelder See bei Neumünster: Suche nach 13-Jähriger unterbrochen Stand: 19.06.2021 17:15 Uhr Die Suche nach einer seit Freitag vermissten 13-Jährigen, die im Einfelder See bei Neumünster baden war, ist unterbrochen worden.

Am Sonnabend suchten etwa 25 Einsatzkräfte knapp fünf Stunden lang nach dem Mädchen, wie ein Polizeisprecher sagte. Sie suchten mit zwei Booten, Tauchern und den beiden Spezialhunden "Thor" und "Zan". Beide Hunde schlugen unabhängig voneinander an einer bestimmten Stelle an. Daraufhin gingen dort Taucher ins Wasser. Die Suche gestaltete sich wegen der geringen Sicht aber schwierig, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Mädchen konnte bis zum Nachmittag nicht gefunden werden. Gegen 15.45 Uhr wurde die Suche deshalb unterbrochen. Am Montag sollen Spezialeinheiten erneut am Einfelder See suchen.

Mädchen zuletzt an Badestelle Einfelder Schanze gesichtet

Zeugenaussagen zufolge soll die 13-Jährige am Freitagnachmittag in Höhe der Badestelle an der Einfelder Schanze im Wasser verschwunden sein. Zuvor hatte sie offenbar noch mit einer Freundin gespielt. Daraufhin erreichte die Einsatzkräfte gegen 15.30 Uhr ein Notruf. Bereits eine Stunde später begann eine erste Suchaktion, die am Freitagabend schließlich erfolglos abgebrochen werden musste. Laut einem Sprecher der Feuerwehr hatte das vermisste Mädchen noch nicht viel Schwimmerfahrung.

