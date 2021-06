Einfelder See bei Neumünster: 13-Jährige tot aufgefunden Stand: 20.06.2021 12:29 Uhr Das 13 Jahre alte Mädchen, das im Einfelder See bei Neumünster vermisst wurde, ist offenbar tot aufgefunden worden.

Das Mädchen war am Freitagnachmittag beim Baden verschwunden.

Auch andere junge Schwimmer werden oder wurden gesucht. In Kollmar (Kreis Steinburg) wird laut Polizei ein neun Jahre altes Mädchen vermisst, das am frühen Samstagabend in der Elbe baden wollte und offenbar abgetrieben wurde. Die Suche nach dem Kind war bisher erfolglos. In Müssen (Kreis Herzogtum-Lauenburg) ertrank am Samstagabend ein 19-Jähriger im Müssener See. Taucher konnte den Jugendlichen nach mehrstündiger Suche nur noch tot bergen.

Fünfstündige Suche im Einfelder See

Nach dem 13-Jährigen Mädchen im Einfelder See hatten erst am Freitag und dann nochmal am Sonnabend etwa 25 Einsatzkräfte knapp fünf Stunden lang gesucht. Sie waren mit zwei Booten, Tauchern und den beiden Spezialhunden "Thor" und "Zan" unterwegs. Beide Hunde schlugen unabhängig voneinander an einer bestimmten Stelle an. Doch das Mädchen konnte bis zum Samstagnachmittag nicht gefunden werden. Die Suche war daraufhin zunächst unterbrochen worden.

