Stand: 28.01.2019 13:24 Uhr

Eine Spur auf A7 nach Lkw-Unfall wieder frei

Ein 40-Tonner beladen mit Holzhackschnitzeln ist am frühen Morgen auf der Autobahn 7 zwischen Warder und Rendsburg in Fahrtrichtung Norden umgekippt. Die Fahrstreifen Richtung Norden mussten für mehr als fünf Stunden ab dem Bordesholmer Dreieck gesperrt werden. Inzwischen ist eine Spur wieder freigegeben. Nach Angaben der Polizei war ein Reifen am Lastwagen geplatzt, daraufhin krachte der Fahrer mit dem Laster in Höhe des Rastplatzes Ohe in die Mittelleitplanke. Der Laster fiel auf die Seite, dabei wurde der Tank aufgerissen. Der 30 Jahre alte Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Stau auf der A7 nach Lkw-Unfall NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 28.01.2019 11:00 Uhr Auf der Autobahn 7 zwischen Warder und Rendsburg ist ein Lkw mit Holzhackschnitzeln umgekippt. Die Fahrstreifen in Richtung Norden mussten gesperrt werden.







24 Tonnen Holzschnitzel mussten umgeladen werden

Die Einsatzkräfte haben die Ladung des Lasters - die Holzhackschnitzel - auf der Straße verteilt, in der Hoffnung, dass der ausgelaufene Treibstoff aufgesaugt wird. Später mussten Arbeiter die 24 Tonnen Holzhackschnitzel mit einem Schaufelbagger und einer Schneeschaufel zusammenkehren und auf einen anderen Laster umladen. Am frühen Nachmittag konnte der Lkw aufgerichtet und abgeschleppt werden. Wann die zweite Spur an der Unfallstelle wieder freigegeben werden kann, ist noch unklar.

Aktuelle Informationen zur Lage auf Schleswig-Holsteins Straßen finden Sie in unseren Verkehrsmeldungen.

Lkw kippt nach Reifenplatzer auf A7 um NDR 1 Welle Nord - 28.01.2019 08:00 Uhr Autor/in: Andrea Schmidt Wegen eines Lkw-Unfalls musste die Autobahn 7 Richtung Norden ab dem Bordesholmer Dreieck gesperrt werden. Die Umleitung führt weiträumig über die A215 und die A210.







