Eine Milliarde Euro für Infrastruktur in zwei Jahren in SH Stand: 19.04.2022 15:04 Uhr Die Landesregierung hat heute ihren aktuellen Infrastrukturbericht vorgestellt. Demnach wurde 2020 und 2021 mehr als eine Milliarde Euro für Infrastrukturmaßnahmen ausgegeben.

Der Bericht erfasst die anstehenden Investitionsbedarfe sowie deren Finanzierung und gibt einen Überblick über die bereits abgeschlossenen Maßnahmen. Vor allem in den Bereichen Mobilität, Hochschulen und Krankenhäuser wurde investiert, aber auch in Klimaschutz, kommunale Infrastruktur und Digitalisierung. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) sagte: "Vieles ist schon geschafft, aber es bleibt auch noch viel zu tun. Wir kommen mit Siebenmeilenstiefeln voran." Mehr als die Hälfte der Ausgaben wurde über das Infrastruktur-Modernisierungsprogramm IMPULS finanziert.

Handlungsbedarf auf 7,5 Milliarden Euro gestiegen

Der Handlungsbedarf bleibt laut Finanzministerin Heinold groß: Von 7,5 Milliarden Euro ist in dem Bericht die Rede. Davon sind rund drei Milliarden Euro bereits in der Finanzplanung berücksichtigt, weitere rund drei Milliarden Euro sind Teil des IMPULS Programms. Hinzu kommen Mittel aus weiteren Sondervermögen sowie der kommunale Anteil der Krankenhausfinanzierung. Ziel ist es, die dann noch bestehende Lücke in Höhe von rund 850 Millionen Euro mit der Fortschreibung der Finanzplanungen zu schließen.

Viel zu tun bei Krankenhäusern

Vor allem im Bereich Krankenhaus- und Hochschulbau gibt es laut Landesregierung Mehrbedarfe. Heinold sagte, die Investitionen in die Krankenhausinfrastruktur seien wichtige Maßnahmen für die gesundheitliche Versorgung in Schleswig-Holstein. "Angesichts der noch anstehenden Investitionsbedarfe braucht es weiter eine gemeinsame Kraftanstrengung von Bund, Land und Kommunen."

Seit 2014 berichtet die Landesregierung in einem Zwei-Jahres-Turnus dem Landtag über die Fortschritte bei der Modernisierung der schleswig-holsteinischen Infrastruktur. Seitdem wurden rund drei Milliarden Euro in die Infrastruktur investiert.

AUDIO: Infrastrukturbericht: SH muss Milliarden investieren (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.04.2022 | 14:00 Uhr