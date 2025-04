Stand: 08.04.2025 11:41 Uhr Einbrüche in Schulen und Fahrschulen im Herzogtum Lauenburg

Im Kreis Herzogtum Lauenburg ist es seit dem Wochenende zu mehreren Einbrüchen gekommen. Betroffen waren nach Polizeiangaben zwei Schulen in Geesthacht und Escheburg sowie zwei Fahrschulen. In der Alfred-Nobel-Schule wurden mehrere Türen gewaltsam geöffnet, Beute machten die Täter aber offenbar nicht. In der Grüppental-Schule in Escheburg löste der Alarm aus, die Einbrecher flüchteten. Auch in Fahrschulen in der Geesthachter und der Bergedorfer Straße wurde eingebrochen beziehungsweise versucht, einzubrechen. Die Kripo sucht Zeugen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 9:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.04.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg