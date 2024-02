Stand: 29.02.2024 13:03 Uhr Einbrüche beim Sozialen Wohnungsbau in Schleswig-Holstein

Die Fördertöpfe für Sozialen Wohnungsbau für das laufende Jahr sind leer. Das hat die Investitionsbank Schleswig-Holstein am Donnerstag mitgeteilt. Das bedeutet, dass der Bau von Mietwohnungen derzeit nicht mehr gefördert wird - die Investitionsbank spricht von einer Förderpause. Demnach gab es in den wenigen Wochen des Jahres schon mehr als 100 Anträge zu Projekten im Mietwohnungsbau in Schleswig-Holstein. In den Jahren 2022 und davor bekam die Bank insgesamt nur 60 Förderanträge. Vom Baugewerbeverband heißt es, dass noch alte Aufträge abgearbeitet würden, aber zu wenig neue Baugenehmigungen bewilligt würden.

