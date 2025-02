Stand: 07.02.2025 05:35 Uhr Einbruchserie in Südholstein: 36-Jähriger vor Gericht

Vor dem Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) muss sich ab Freitag ein 36-jähriger Mann verantworten, der 2019 und 2020 in Südholstein und Hamburg in zahlreiche Wohnungen und Häuser eingebrochen sein soll. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm insgesamt 14 Einbrüche vor, unter anderem in Uetersen, Wedel, Quickborn und Pinneberg (alle Kreis Pinneberg). Bei zwei Einbrüchen soll er Schmuck im Wert von zusammengerechnet mehr als 36.000 Euro erbeutet haben.

