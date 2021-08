Einbruch in Norderstedter Haspa - Betondecke aufgebrochen? Stand: 10.08.2021 07:03 Uhr Unbekannte sind nach Angaben der Polizei am Freitagnachmittag und am Sonntagmittag gewaltsam in die Haspa-Filiale in Norderstedt eingedrungen. Am Montagmorgen habe es dann in einer Wohnung im selben Gebäude gebrannt.

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Bankeinbruch und dem Feuer in der Wohnung? Das prüfen die Ermittler nach eigenen Angaben. Nach einem Bericht des "Hamburger Abendblatts" handelt es sich um einen "spektakulären Coup", bei dem die Täter Schließfächer aufgebrochen hätten.

Kernbohrung durch Betondecke?

Nach Informationen der Zeitung sollen die Einbrecher eine leerstehende Wohnung über der Filiale genutzt haben, um mit einer Kernbohrung ein großes Loch in die Betondecke zu brechen. So seien sie schließlich in die Räume der Haspa gekommen. Nachbarn hätten den Krach für Renovierungsarbeiten gehalten. Ein Mitarbeiter der Bank stellte den Einbruch dann am Sonntagnachmittag fest und informierte die Polizei.

Höhe der Beute noch unklar

Die Polizei machte keine Angaben darüber, wie viel Geld die Einbrecher gestohlen haben. Laut Zeitungsbericht könnte der Schaden in die Hunderttausende gehen.

Zu dem Einbruch bittet die Polizei um Hinweise: Wer am Wochenende oder gestern Morgen etwas gesehen hat, soll sich unter folgender Nummer melden: 040/528060.

