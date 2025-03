Stand: 26.03.2025 12:44 Uhr Einbruch in Lübecker Juweliergeschäft: Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Einbruch in ein Lübecker Juweliergeschäft in der Königstraße. Nach Angaben der Polizei erbeuteten Unbekannte am frühen Morgen des 12. März Schmuck im Wert einer mittleren fünfstelligen Summe. Ermittlungen der Beamten deuten darauf hin, dass die Täter den Einbruch bei DAM-Goldschmuck bereits einige Wochen vorher vorbereiten wollten. Dafür spricht laut Polizei ein erster Einbruchsversuch in den Tagen vor der Tat. Welche Vorbereitungen die späteren Diebe in diesem Zeitraum getroffen haben, will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen noch zurückhalten. Wer zwischen dem 20. Februar und dem 12. März verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Vorgänge im Bereich der Königstraße und Aegidienstraße bemerkt hat, kann sich bei der Bezirkskriminalinspektion Lübeck melden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 9:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.03.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck