Stand: 25.03.2025 20:15 Uhr Einbruch in Lübecker Juweliergeschäft: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Lübecker Innenstadt. Wie die Beamten erst am Dienstag (25.3.) mitteilten, brachen Unbekannte am 12. März in das Geschäft in der Königstraße ein. Dort erbeuteten sie Schmuck im Wert einer mittleren fünfstelligen Summe. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass die Tatverdächtigen die Eingangstür zerstörten und dann die Schmuckschränke ausräumten. Danach flohen sie. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Falls von Diebstahl.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.03.2025 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck