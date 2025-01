Stand: 13.01.2025 15:56 Uhr Einbruch in Juweliergeschäft in Lübeck: Gerichtsprozess startet

Vor dem Landgericht Lübeck hat am Montag (13.1.) der Prozess um einen Einbruch in ein Juweliergeschäft begonnen. Angeklagt ist ein heute 36 Jahre alter Mann. Er soll vor rund fünf Jahren zusammen mit weiteren Personen durch ein Loch in der Kellerdecke in das Lübecker Geschäft eingestiegen sein. Anschließend habe der Täter Schmuck und Uhren im Wert von über 700.000 Euro gestohlen, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte muss sich deshalb nun wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls vor Gericht verantworten. Für den Prozess sind fünf Verhandlungstage geplant.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.01.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck