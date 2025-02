Stand: 12.02.2025 16:58 Uhr Biogasanlage in Wrohm: Technik im Wert von 10.000 Euro gestohlen

Unbekannte Täter sind laut Polizei in der Nacht zum Mittwoch in die Gebäude einer Biogasanlage in Wrohm im Kreis Dithmarscheneingedrungen. Die Einbrecher hätten im Zeitraum zwischen Dienstag, 18:30 Uhr, und Mittwoch, 5.30 Uhr, eine Bürotür der Anlage aufgehebelt und sich so den Schlüssel zum Technikraum besorgt, sagte ein Polizeisprecher. Dann hätten die Täter hochwertige Teile für die Abgasreinigung der Biogasanlage im Wert von 10.000 Euro gestohlen. Zeugen, die Hinweise auf den Einbruch bei der Biogasanlage in Wrohm geben können, sollen sich bei der Kriminalpolizei in Heide melden.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen