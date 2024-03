Stand: 29.03.2024 14:27 Uhr Ein Toter und ein Schwerverletzter bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Groß Kummerfeld im Kreis Segeberg ist in der Nacht zum Freitag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben war der junge Mann mit dem Wagen gegen 3 Uhr in der Nacht gegen einen Baum gefahren, das Auto wurde dabei in zwei Teile zerrissen. Der 19 Jahre alte Fahrer starb noch am Unfallort, sein Mitfahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Nun soll ein Gutachten die Ursache für den Unfall klären.

Archiv 3 Min Nachrichten 15:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.03.2024 | 15:00 Uhr