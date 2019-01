Stand: 25.01.2019 07:25 Uhr

Ein Toter bei Bahnunfall in Langenhorn

Schwerer Bahnunfall in Nordfriesland gestern Abend: Laut Bundespolizei wurde an einem Bahnübergang in Langenhorn ein Auto von einem Zug erfasst. Der 49 Jahre alte Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Nach der Kollision kam es zu erheblichen Behinderungen im Zug- und Straßenverkehr. Die Zugstrecke zwischen Langenhorn und Bredstedt musste laut Bahn in beide Richtungen bis in die Nacht gesperrt bleiben.

Kollision zwischen Zug und Auto - ein Toter NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 25.01.2019 07:00 Uhr Autor/in: Jörn Schaar Ein Nordfriese ist am Donnerstagabend bei einem Bahnunfall gestorben. Sein Auto prallte mit einem Regionalzug zusammen. Die Fahrgäste blieben unverletzt, wurden aber betreut.







4,5 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Komplizierte Bergung mit Kran

Der Zug hatte das Auto rund 300 Meter weit mitgeschleift. Er kam auf einer Brücke, die über die Bundesstraße 5 führt, zum Stehen. Genau das stellte die Helfer vor Probleme: Für die Bergung des Wagens musste ein Kran angefordert werden. Die Bundesstraße und die Bahnstrecke waren bis 2.30 Uhr gesperrt.

40 Fahrgäste stiegen auf Busse um

Die rund 40 Fahrgäste des Regionalexpresses von Hamburg nach Sylt mussten den Zug verlassen. Sie blieben unverletzt, wurden aber von Seelsorgern betreut. Später setzten sie ihre Fahrt mit Bussen fort. Der Lokführer erlitt einen Schock. Die Unfallursache steht noch nicht fest. An dem Bahnübergang soll es sehr glatt gewesen sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.01.2019 | 07:00 Uhr