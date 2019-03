Stand: 10.03.2019 05:00 Uhr

Ein Hühnerhof macht vieles anders - und profitiert

von Isabelle Breitbach

Ein ordentliches Stück Fleisch gehört für viele Menschen selbstverständlich auf den Teller, mehrmals in der Woche. Daran hat sich in den vergangenen Jahren wenig geändert. Anders sieht es allerdings mit unserem Anspruch an Qualität und Herkunft dieses Lebensmittels aus. Konsumenten wollen immer genauer wissen, was sie da verzehren und wie das Tier gelebt hat. Für das Fleisch eines Tieres, das aus artgerechter Haltung kommt, sind mittlerweile einige Deutsche bereit, ein paar Euro mehr zu bezahlen. Für Niels Odefey aus Stoltebüll in Angeln (Kreis Schleswig-Flensburg) ist das die Zukunft.

Geheimrezept für schmackhafte Hühner

"Mit konventioneller Landwirtschaft kommt man nicht weiter", sagt der Ökobauer. Und der Erfolg gibt ihm Recht. Seit 20 Jahren verdient der frühere Beiersdorf-Manager nach eigenen Angaben gutes Geld mit Hühnern. Das Geheimrezept für Fleisch, das seiner Meinung nach höchsten Qualitätsansprüchen genügt, lässt sich auf eine einfache Formel bringen: so wenig Stress wie möglich. Ausreichend Platz und Ruhe spielen da eine entscheidende Rolle.

Odefey hält in seinem Geflügelmastbetrieb auf Gut Drült in Stoltebüll - das Gut ist seit 500 Jahren im Besitz der Familie von Frederik Schack von Rumohr - vergleichsweise wenig Vögel: Maximal 500 Tiere leben auf seinen Wiesen zusammen. "Bei dieser Gruppengröße kann ich noch einzelne Tiere beobachten. Je größer die Gruppe ist, desto mehr Probleme gibt es im Zusammenleben. Das kennen wir ja unter Menschen auch", sagt Odefey.

Im Stall läuft Radio: NDR 1 Welle Nord

Ebenso wichtig ist nach Ansicht des Ökobauern die Beziehung zwischen Mensch und Tier. Die Hühner sind handzahm, weil Niels Odefey und seine Frau Annette sie vom Schlüpftag bis zur Schlachtung persönlich betreuen. In den ersten vier bis fünf Wochen spielt auch der NDR eine Schlüsselrolle im Leben der Tiere.

Im wohltemperierten Kükenaufzuchtraum sind Saunaboxen installiert. NDR 1 Welle Nord ist hier der Stallradiosender: "Unsere Tiere werden so ab dem ersten Tag an die menschliche Stimme gewöhnt. Dadurch gibt es von Anfang an keinen Stress, wenn wir in den Stall reingehen", sagt Odefey.

Keine Transporte, nicht nur aus Tierliebe

Für ein stressarmes Lebensende sorgt der Ökobauer selbst. Nach 12 bis 17 Wochen schlachtet er die Hühner direkt auf dem Hof, weil er seinem Federvieh die Strapazen eines Transports ersparen will. Neben Tierliebe gibt es dafür noch einen weiteren triftigen Grund: Je weniger Stress die Tiere vor ihrem Tod haben, desto besser schmecke ihr Fleisch, sagt Odefey.

Die nächste Generation seiner französischen "Les Rouges"-Hühner will Odefey deshalb nicht nur aufziehen, sondern mit eigenen Elterntieren züchten. Weder Ei noch Huhn sollen auf die Reise gehen müssen.

