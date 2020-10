Eilantrag gegen Beherbergungsverbot abgelehnt Stand: 16.10.2020 06:40 Uhr Das Beherbergungsverbot für Menschen aus Corona-Brennpunkten hat in SH Bestand. Das OVG wies den Eilantrag einer Familie aus Recklinghausen ab, die von heute an auf Sylt Urlaub machen wollte.

Zur Begründung des Oberverwaltungsgerichts (OVG) in Schleswig hieß es, das Interesse der Bevölkerung am Schutz vor dem Coronavirus sei höher zu gewichten als das Interesse der Familie aus Nordrhein-Westfalen an einer touristischen Reise.

Baden-Württemberg und Niedersachsen kippen Verbote

Zuvor war ein entsprechendes Beherbergungsverbot schon in Baden-Württemberg und Niedersachsen von den Verwaltungsgerichten gekippt worden. Die niedersächsichen Richter argumentierten, die Landesverordnung sei deshalb rechtswidrig, weil das Verbot nicht hinreichend bestimmt sei. So erfasse es Menschen "aus" Risikogebieten, ohne dabei festzulegen, ob diese dort einen Wohnsitz haben müssten oder ob ein kurzer Aufenthalt genüge. Darüber hinaus stelle das Beherbergungsverbot in Niedersachsen keine infektionsschutzrechtliche Schutzmaßnahme dar.

Daniel Günther spricht von zumutbarer Härte

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nannte das Beherbergungsverbot eine "zumutbare Härte" auch für die betroffene Branche. Er betonte gestern, es handele sich nicht um ein Verbot, sondern um eingeschränkte Beherbergungsmöglichkeiten. Dem NDR Schleswig-Holstein sagte der Ministerpräsident: "Ich finde es widersinnig, dass Länder Regelungen treffen müssen, die niedrige Infektionszahlen haben. Ich fände es viel plausibler, wenn in den Ländern die Entscheidungen getroffen werden, wo die Infektionszahlen aus dem Ruder laufen."

