Eiderstedter Kirchen sollen mit Millionen restauriert werden Stand: 04.12.2020 20:01 Uhr Auf der Halbinsel Eiderstedt (Kreis Nordfriesland) stehen so viele Kirchen dicht beieinander wie nirgendwo sonst in Europa. Damit das so bleibt, fließen Millionen Euro vom Bund in die Sanierung der Kirchen.

Der Kirchenkreis Nordfriesland erhält insgesamt 9,35 Millionen Euro aus Berlin. Mit seiner Förderzusage übernimmt der Bund rund die Hälfte der Kosten - den anderen Teil, rund acht Millionen, muss die Nordkirche aufbringen.

16 von 18 Kirchen sind baufällig

Nach Angaben des Kirchenkreises sollen mit dem Geld vor allem die Statik und die Mauerwerke bei 16 Kirchen erneuert werden. Besonders betroffen: die Kotzenbüller Kirche. Sie darf zur Zeit wegen Einsturzgefahr nicht betreten werden. "Die gesamte Decke muss raus und erneuert werden, dazu Mauerwerksanierung und die Gründung der Kirche", sagt Architekt Pieter Dubbeldam. Auch die Oldensworter Kirche ist zur Zeit teilweise gesperrt, ebenfalls stark sanierungsbedürftig sind die mittelalterlichen Kirchen in Tönning und Garding.

Anfang kommenden Jahres sollen die Sanierungsarbeiten an und in den Eiderstedter Kirchen beginnen. Bis 2028 sollen dann alle wieder glänzen, so der Plan des Kirchenkreises.

