Eidersperrwerk ab heute wegen Bauarbeiten gesperrt

Wer mit dem Auto an der Westküste unterwegs ist, muss in den kommenden sieben Wochen Umwege in Kauf nehmen. Das Eidersperrwerk wird gesperrt, weil umfangreiche Instandsetzungsarbeiten anstehen. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) tauscht die Antriebe der Klappbrücke aus. Auch die Antriebe der Schleusentore werden gewechselt. Gleichzeitig erneuert der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN) den Deich direkt am Sperrwerk. Schleusungen sind während dieser Zeit nicht möglich.

Eidersperrwerk sieben Wochen dicht NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 06.10.2019 18:00 Uhr Autor/in: Carsten Rauterberg Aufgrund einer siebenwöchigen Sanierung der Klappbrücke und Schleusentore wird die Tunneldurchfahrt des Eidersperrwerks im Verlauf der L305 gesperrt.







Umleitung über die B5

Für die siebenwöchige Sanierung wird die Tunneldurchfahrt des Eidersperrwerks im Verlauf der L305 gesperrt. Das bedeutet, dass Autofahrer, die aus Richtung Heide, Büsum und Wesselburen nach St. Peter-Ording wollen, auf die B5 und die Eiderbrücke bei Tönning ausweichen müssen. Passieren können den Tunnel des Eidersperrwerks nur Fußgänger und Radfahrer. Sie dürfen den Tunnel auch während der gesamten Bauphase nutzen. Dagegen bleibt die Schleuse von der Eider zur Nordsee gesperrt.

