Stand: 14.05.2024 14:56 Uhr Ehrennadel auch für zwei Schleswig-Flensburger

Am Dienstag wurden in Kiel wieder Menschen aus Schleswig-Holstein mit der Ehrennadel des Landes für ihr soziales Engagement ausgezeichnet. Darunter ist unter anderem auch Ingeborg Hartmund aus Handewitt (Kreis Schleswig-Flensburg). Sie ist seit 30 Jahren die gute Seele der dortigen Kleiderstube. Die Erlöse gehen an soziale Projekte. Auch Detlef Reise aus Wees (Kreis Schleswig-Flensburg) erhält die Ehrennadel des Landes. Er setzt sich seit Jahrzehnten für den Natur- und Artenschutz ein und hat zum Beispiel den Naturschutzverein im Amt Langballig mitgegründet. Sein aktuelles Projekt: das Blixmoor in Wees, das in den vergangenen Jahren wieder zum Hochmoor wurde.

