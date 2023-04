Ehefrau getötet: Prozess beginnt in Lübeck Stand: 14.04.2023 09:44 Uhr Ein 45-Jähriger soll seine Ehefrau in einem Imbiss in Bad Schwartau so schwer verletzt haben, dass sie starb. Der Mann muss sich nun vor Gericht verantworten.

In Lübeck steht ein 45-jähriger Mann vor dem Landgericht, weil er seine Ehefrau getötet haben soll. Ihm wird vorgeworfen, die damals 37 Jahre alte Frau im Oktober 2022 in einem Asia-Imbiss in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) so schwer verletzt zu haben, dass sie starb. Der Mann soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft massiv stumpfe Gewalt angewandt haben. Die Obduktion ergab demnach, dass die Mutter von vier Kindern verblutet und erstickt war.

Urteil voraussichtlich Ende Juni

Das Ehepaar hatte den Asia-Imbiss in Bad Schwartau zwei Jahre vor der Tat gepachtet und gemeinsam betrieben. Der Ehemann wählte in der Tatnacht selbst den Notruf. Rettungskräfte versuchten, die Frau zu reanimieren, doch sie erlag noch vor Ort ihren Verletzungen. Bereits einen Tag nach ihrem Tod wurde Haftbefehl gegen den 45-Jährigen erlassen. Ein Urteil wird voraussichtlich Ende Juni verkündet.

