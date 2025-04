Stand: 17.04.2025 07:08 Uhr Eggebek: Feuerwehr rettet Kalb aus Graben

In Eggebek im Kreis Schleswig-Flensburgist am Abend ein Kalb gerettet worden. Laut Feuerwehr stand es bis zum Kopf in einem Graben mit Wasser. Es konnte sich offenbar nicht aus eigener Kraft befreien, weil es geschwächt war. Die Feuerwehr konnte das Kalb nach zwei Stunden aus dem Graben befreien. Das Tier ist nicht verletzt und wohlauf.

