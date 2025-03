Stand: 25.03.2025 09:27 Uhr Edda Schnittgard: "Ina Müller und ich waren bei Queen Bee wie eine Familie"

In den 90er und 2000er Jahren war Edda Schnittgard ein Star. Zusammen mit Ina Müller stand Edda Schnittgard als Queen Bee bundesweit auf den Bühnen. Als Kabarett- und Musikduo sorgten die beiden für Stimmung. 2008 zog sich Edda Schnittgard weitgehend aus dem Showgeschäft zurück. Edda Schnittgard ist ihrer Heimat aber weiter treu geblieben. Sie wohnt nach wie vor in Westerland auf Sylt. Sie ist an MS erkrankt, strahlt aber weiter viel Kraft und Energie aus und ist unsere Gast im NDR Podcast Schleswig-Holstein-Schnack. Darin erzählt über die Zeit auf der Bühne, ihren eigenen Podcast ("1000 Gesichter plus 2") und wie sie mit ihrer schweren Krankheit umgeht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Sylt